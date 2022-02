Leitos de UTI para COVID- 19 são reativados na Santa Casa de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que foram reativados na Santa Casa local 10 leitos de UTI para atendimento exclusivo de pacientes com COVID-19. Além dos leitos para UTI, o hospital ainda conta com 10 leitos de enfermaria.

A reabertura foi efetivada após a pasta em conjunto com a Santa Casa de Adamantina entrar em contato com o Departamento Regional de Saúde e juntos, os três órgãos, viabilizaram novamente o repasse do Governo Federal que havia sido suspenso em virtude da diminuição de casos.

Anteriormente, os pacientes estavam sendo transferidos para as cidades de Tupã, Marília e Osvaldo Cruz. Agora, caso precisem, serão internados na UTI da Santa Casa local.