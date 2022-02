Idoso de 79 anos provoca acidente na SP-294

Dois motoristas, um deles de 79 anos e o outro uma mulher, sofreram ferimentos devido a um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília. Ambos foram socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros e atendidos no Hospital das Clínicas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o idoso dirigia uma caminhonete Volkswagen Amarok no sentito Marília ao distrito de Padre Nóbrega e, por motivos que ainda estão sendo apurados, tentou fazer uma conversão, cortando a frente de um automóvel GOL que seria no mesmo sentido.





Com o impacto, a condutora do Gol perdeu o controle e o veículo chegou a capotar. Os dois condutores sofreram ferimentos, principalmente o idoso.

Uma das pistas chegou a ficar interditada até que fossem socorridas as vítimas e retirados os veículos.