Vereadores pedem informações sobre projeto de food-trucks no Pioneiros

Em sessão da Câmara Municipal de Adamantina, os vereadores Aguinaldo Galvão e Alcio Ikeda apresentaram Requerimento solicitando informações junto a secretaria de Planejamento de Prefeitura sobre o projeto de food-trucks no Parque dos Pioneiros No Requerimento os vereadores pedem que seja informada em qual fase se encontra o projeto da área de trailers e food-trucks, bem como reforma das calçadas no Parque dos Pioneiros.

Os vereadores querem saber o que falta para o início das obras e para a abertura do processo licitatório para a execução das referidas obras aguardadas pela população adamantinense.

A área dos trailers e foodtrucks já está com a terraplanagem executada, porém o mato já está tomando conta em razão da obra ainda não ter sido iniciada.