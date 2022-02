Com mais de 80% da população vacinada, internações por Covid-19 caem pelo 8º dia em SP

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (9) que, com o avanço da vacinação, cai o número de pacientes internados por Covid-19 em São Paulo. Com mais de 80% da população com imunização completa com duas doses e quase 18 milhões de doses de reforço aplicadas, o estado já acumula 8 dias com redução de internações em enfermarias e UTIs.

“A evolução da vacina teve efeito decisivo e direto neste recuo de internações nestes últimos oito dias. São Paulo ultrapassou a marca de 80% da população com imunização completa com duas doses, e 52% das crianças entre 5 e 11 anos que já receberam a primeira dose da vacina, recorde em todo país”, disse o Governador João Doria.

São Paulo vacinou nos primeiros dias de fevereiro quase 2,7 milhões de pessoas, sendo 1,6 milhão com a dose de reforço. O estado é o que mais vacina no Brasil com a terceira dose e o que mais vacina entre o público infantil. Mais de 52% das crianças entre 5 e 11 anos de idade já tomaram a primeira dose em um total de 2,1 milhões de doses aplicadas.

A evolução na vacinação também é sentida na redução de novas internações em enfermarias e UTIs na última semana. Hoje (9), SP registrou um total de 9.797 pessoas em hospitais de todo estado, sendo que em 2 de fevereiro eram 1.492 pessoas a mais. A média móvel de novas internações também está em redução de quase 20% no mesmo período.