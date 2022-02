Carreta carregada de amendoim tomba na SP-294

No final da tarde desta quarta-feira (9), o condutor de uma carreta carregada com amendoim trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no sentido de Iacri para Tupã, quando ao contornar o trevo de acesso ao Distrito de Universo perdeu controle da direção e o veículo acabou tombando.

Parte da carga ficou espalhada em um pasto a margem da rodovia. O motorista não sofreu ferimentos, mas passou por atendimento preventivo realizado pela equipe de socorro da concessionária Eixo.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência e agentes da Eixo auxiliaram na sinalização.