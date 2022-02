Campanha de aniversário da Rede Sete Supermercado é finalizada com entrega de prêmios

Há cinco anos, a Rede Sete Supermercado chegou à Adamantina trazendo um novo conceito para a região, com uma loja que agrega área de vendas mais moderna e inteligente, com layout e distribuição estratégicos de produtos perecíveis, e diversidade de itens, que se destacam pela qualidade e, que até então, não faziam parte do cotidiano da cidade.

Em pouco tempo, o Sete Supermercado ganhou espaço e se tornou referência, já que há uma busca constante em se diferenciar, estando sempre atento às necessidades dos clientes. O desafio de inovar faz a rede supermercadista proporcionar uma experiência única, demonstrada, recentemente, na campanha de aniversário.

Para a data celebrada em setembro passado, a loja de Adamantina realizou uma ação promocional, que sorteou um automóvel Fiat Argo Drive com kit multimídia zero km e duas motos Honda CG 160 Start zero km, avaliados em mais de R$ 88 mil. O encerramento da campanha e sorteio ocorreram no último dia 8 de janeiro e, nesta semana, houve a entrega dos tão almejados prêmios.

“A loja completou cinco anos de atividades e como forma de retribuir todo o prestígio da cidade e região, e carimbar essa fidelidade com os nossos clientes, vimos a viabilização dessa campanha, trazendo esses prêmios”, destacou o gerente Rodolfo Lemos. “Todos tiveram a mesma oportunidade de ganho e isso para nós foi muito valioso. Ficamos muito felizes com toda a desenvoltura e tudo que deu certo na campanha que realizamos”, complementou.

José Gabriel Faria Barros, morador no Parque dos Sonhos, em Lucélia, ganhou o carro, enquanto Adilson Garcez, morador do bairro Eldorado, e Alcides Kobori, morador no Parque Jaraguá, ambos de Adamantina, receberam as motos 0km.

“Quero aqui em nome da Rede Sete, mais uma vez, agradecer de coração toda essa cidade maravilhosa de Adamantina e municípios vizinhos. Foi um grande privilégio executar essa campanha e ver o resultado tão positivo que deu”, agradeceu Lemos.