Reunião virtual promove assinatura do termo de colaboração 2022 com entidades de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou uma reunião virtual para promover a assinatura do termo de colaboração para repasse de subvenção para as organizações da sociedade civil que prestam o serviço socioassistencial no município e que são vinculadas à Secretaria de Assistência Social.

Na oportunidade, participaram do encontro o prefeito Márcio Cardim, a secretária Andreia Regina Ribeiro e os representantes do IAMA, da Casa do Garoto, Lar Cristão, Lar dos Velhos, Instituição Capaz e APAE.

O prefeito Márcio Cardim agradeceu ao serviço prestado pelas entidades. “O serviço que vocês prestam é de suma importância, pois sozinho o município não consegue fazer tudo. Felizmente, esse ano foi possível aumentar mais uma vez o repasse que encaminhamos para que vocês consigam desenvolver as ações”, comenta.

Andreia também afirma que mesmo em meio à pandemia, as instituições continuaram trabalhando. “Agradeço a todos que não mediram esforços para desenvolver os atendimentos mesmo em meio a um período tão difícil como esse que temos atravessado. Juntos sempre somos mais fortes”, assegura.

Para o IAMA, serão repassados R$ 165 mil em recursos próprios mais R$ R$ 67.718,96 de repasse estadual e R$ 18 mil do Governo Federal, totalizando mais de R$ 250 mil em recursos.

A Casa do Garoto receberá R$ 62 mil destinado ao serviço de convivência do município mais R$61.175,68 de repasse estadual e mais R$ 18 mil da esfera federal; para o serviço de acolhimento, será repassado R$ 180 mil do município; R$ 39.461,357 do estado e mais R$60 mil em verba federal.

Ao Lar Cristão foi destinado R$ 121 mil e recursos municipais, o estado encaminhará R$68.594,64 e o Governo Federal mais R$ 18 mil. Ao Lar dos Velhos, o município destinou R$ 242 mil, o estado R$ 64.471,48 e R$ 17.520,00 serão encaminhados pelo Governo Federal.

A Instituição Capaz, o município repassou R$ 40 mil. A APAE será enviado R$ 154 mil em recursos próprios, mais R$ 28.437,28 em repasse estadual e mais R$ 59.940,00 do Governo Federal.

Ao todo, as entidades receberão em recursos próprios o montante de R$964 mil. Esse valor em comparação ao ano passado representa um aumento de R$ 89.026,36 destinados às instituições.