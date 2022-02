Prefeitura de Adamantina prossegue com as tratativas para implantação do CIEBP

Dando continuidade às tratativas para a instalação do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBBP), o prefeito Márcio Cardim, a chefe de gabinete, Luciana Pereira e a diretora de convênios, Francieli dos Santos Baptista Duarte participaram de uma reunião virtual com Giovanna de Mello Cardoso Pereira, integrante da equipe da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Durante o encontro, foi apresentado ao município todos os trâmites que envolvem a documentação para a implantação do CIEBP em Adamantina.

Além disso, foi apresentado todos os detalhes para que seja feita a cessão de uso do imóvel bem como a elaboração da minuta do convênio entre Prefeitura de Adamantina e Secretaria do Estado da Educação e o plano de trabalho.

A reunião abordou ainda a execução do projeto para adequação do espaço físico da UniFAI, pois o CIEBP funcionará no prédio do campus I.

Para isso, foi aprovada a lei 4.095 de 07 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a autorização para que seja outorgada a cessão de direito real de uso de parte de imóvel da Prefeitura de Adamantina à Secretaria de Educação do Estado.

Ao todo, serão disponibilizadas 10 salas de aulas no campus I para a instalação do centro.

O que é o CIEBP?

O CIEBP é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contraturno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos. O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.