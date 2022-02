Representantes do Parque Tecnológico de São José dos Campos e do Crea-SP visitam pátio de compostagem para troca de experiências

Na manhã de ontem (7), o prefeito Márcio Cardim e o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) Thiago Benetão juntamente com a comitiva de visitantes que estavam em Adamantina para a inauguração do Hub de Inovações Tecnológicas da Nova Alta Paulista, visitaram o pátio de compostagem.

A comitiva composta por técnicos do Parque Tecnológico de São José dos Campos e do CREA-SP tiveram a oportunidade de conhecer a tecnologia aplicada no trabalho que o município vem desenvolvendo com os agricultores familiares, por meio dos Programas de Eficiência Energética, desenvolvido em parceria com a Energisa e o Euroclima+ que conta com parceria do Poder Executivo, da Unifai e da Comunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa (Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, no nome original em espanhol, composto por nove municípios da Guatemala, El Salvador e Honduras, países da América Central) integra um programa que tem como foco a produção resiliente de alimentos frente à mudança climática.

Os visitantes puderam acompanhar como é o processo de aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e resíduos orgânicos das cozinhas que são transformados em adubo e destinados à produção de alimentos por meio do programa Agricultura Familiar.

“Essa conexão entre as equipes é muito importante! Adamantina segue a passos largos para instalação do Parque Tecnológico. O dia de hoje é um marco nesse processo, pois além da inauguração do HUB de Inovações Tecnológicas da Nova Alta Paulista, que é o passo inicial, também temos a oportunidade da troca de experiências com a equipe do Parque Tecnológico de São José dos Campos que é nossa inspiração. Obrigada a toda equipe do CREA-SP pela confiança e contribuição para o desenvolvimento local”, afirma Cardim.

Relembre

Em janeiro, uma comitiva formada pelo prefeito Márcio Cardim, os secretários João Vitor Marega e Sergio Vanderlei e o engenheiro Vinícius Ribeiro estiveram na cidade de São José dos Campos com o objetivo de conhecer o Parque Tecnológico, bem como a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia de São José dos Campos.

Participaram ainda da visita o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, o assessor da presidência do Crea-SP, Daniel Robles e representando a OAB de Adamantina, o advogado Hélio Malheiros.