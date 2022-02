Projeto de R$ 1,6 milhão prevê reconstrução de espaço para as entidades no Poliesportivo

Exatos dois anos e três meses atrás – dia 5 de novembro de 2019 – fortes rajadas de ventos arrancaram a cobertura das barracas fixas das entidades assistenciais de Adamantina (IAMA, Casa do Garoto, Apae e Casa da Sopa) no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’. Em razão da destruição causada, apesar de a pandemia da Covid-19 também impedir, desde então o local não pôde mais ser utilizado.

Nesta semana a Prefeitura de Adamantina deu mais um passo para viabilizar a reconstrução e ampliação do espaço destinado às instituições.

O projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, segundo informou o secretário João Vitor Marega à reportagem do Folha Regional na quarta-feira (2), prevê o investimento de R$ 1,6 milhão. “Além de oferecer nova estrutura para as 4 entidades que já contavam com barracas no Poli, a proposta é construir 10 espaços com cozinha inclusa para as entidades da nossa cidade”, contou.

Com o aumento das barracas, o novo espaço abrangerá desde a atual área até o muro lateral esquerdo, defronte dos barracões.

Para viabilizar as obras, em agenda do deputado estadual Mauro Bragato, na última quarta-feira (2), Marega esteve em São Paulo. A proposta apresentada prevê a execução por meio de parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e a Prefeitura.

De acordo com o projeto, os recursos financeiros necessários são R$ 600 mil para construção das barracas e R$ 1 milhão para cobertura metálica.

“A expectativa para o atendimento dessa demanda é extremamente positiva. Gostaria de agradecer ao deputado estadual Mauro Bragato que tem apoiado o município, o secretário Marco Vinholi sempre muito receptivo com nossas demandas e as entidades municipais que fazem uso do local, acompanhando nossos esforços para reconstrução do espaço. Com as obras que serão executadas no local, conseguiremos oferecer melhores condições para que todas as entidades realizem seus eventos assim que a situação epidemiológica do município possibilitar isso”, finaliza o prefeito Márcio Cardim.