Marcada para quarta-feira, licitação definirá construtora das 369 unidades do programa ‘Nossa Casa’

Na quarta-feira (9) a Prefeitura de Adamantina definirá a empresa (loteadora-construtora) que assumirá as obras das casas no empreendimento habitacional Naur Bellusci, localizado às margens da Rodovia Vicinal José Maria da Silva que liga Adamantina a Mariápolis.

A sessão pública do processo licitatório será realizada às 14h30, no Paço Municipal e o certame seguirá a modalidade de concorrência do tipo Maior Oferta. “Após os ajustes necessários no projeto para construção de casas do Programa Nossa Casa, serão construídas 336 casas em conformidade com o projeto final aprovado”, atualizou a Prefeitura em resposta enviada ao jornal Folha Regional sobre a redução na quantidade de unidades, já que antes estavam previstas 369.

O edital referente à licitação continua disponível aos interessados e pode ser consultado no site www.adamantina.sp.gov.br ou na sede do município, por meio de simples requerimento ou por meio eletrônico.

Para participar da seleção as empresas (pessoas jurídicas) precisam ter seu ramo de atividade compatí vel com o objeto licitado e preencherem as condições e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável. 3.1.1. Cadastro no Programa Nossa Casa.

“Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/1993. E a apresentação dos envelopes deverá ser dividida em dois sendo: Envelope nº1 – Proposta e Envelope nº 2 – Documentação de Habilitação”, explica a Prefeitura.

Outras informações devem ser buscadas diretamente no Departamento de Licitação, no 3º andar do Paço Municipal ou pelo telefone 3502 9010.