Presidente do CREA-SP visita e concede entrevista à TV Folha Regional e Adamantina Net

O presidente do CREA-SP, engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchesi Marinelli, visitou a sede do Grupo Folha Regional (Jornal Folha Regional, Adamantina Net e TV Folha Regional) na manhã desta segunda-feira (7).



Vinicius conheceu toda a estrutura oferecida pelo meio de comunicação e foi o convidado especial do Programa Entrevista da Semana que vai ao ar todas as segundas-feiras às 11h30.



Na entrevista, além de falar do trabalho desenvolvido frente ao conselho, Vinicius Marchesi também comentou sobre a inauguração do Hub de Inovação e Tecnologia da Nova Alta Paulista que acontece na noite de hoje (7), nas da Unidade de Gestão e Inspetoria de Adamantina em uma parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, Prefeitura Municipal e o CREA-SP.



A entrevista na íntegra pode ser assistida abaixou ou nas redes sociais do Folha Regional e Adamantina Net.

ASSISTA AGORA: