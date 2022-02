HUB DE INOVAÇÃO será inaugurado nesta segunda-feira, para estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico

Nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, às 19h, será inaugurado em Adamantina o Hub de Inovação.

O novo espaço foi desenvolvido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (Aeaanap) e Crea-SP e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

De acordo com o engenheiro e presidente da Aeaanap de Adamantina, André Luiz Borrasca o objetivo do espaço é disponibilizar aos profissionais de todas as classes um ambiente com uma estrutura para que a pessoa trabalhe na modalidade home office e a partir disso, possa fazer novas conexões, troque iniciativas, fomente parcerias e novos negócios.

O hub será instalado na Unidade de Gestão e Inspetoria local, onde funciona também a sede da Aeaanap no município.

Além dos profissionais que atuam em Adamantina, o espaço poderá ser usado por profissionais de outros municípios, desde que seja feito o agendamento prévio, mas não é necessário pagar nenhuma taxa para utilizar o local.

“Ficamos felizes em sermos parceiros da Aeaanap e o Crea-SP neste empreendimento, pois este vem para fortalecer os nossos esforços no desenvolvimento de ações que gerem emprego e renda ao nosso município”, afirma o prefeito Márcio Cardim.