Fleurides e Grion passam a oferecer Ensino Integral neste início de ano letivo e se juntam a Helen Keller

Na quarta-feira (2) ocorreu a abertura do ano letivo de 2022 na rede estadual de ensino com o retorno presencial dos alunos às salas de aulas.

E em Adamantina a novidade foi o início do PEI (Programa de Ensino Integral) em mais duas escolas: a EE Prof. Durvalino Grion e a EE Prof. Fleurides Cavallini Menechino.

O município já contava com o novo sistema na EE Hellen Keller, implantado desde 2020.

O PEI foi criado em 2012 pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Educação e tem como objetivo potencializar a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelec tual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão. No primeiro, são trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida. E no segundo permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas, de maneira estruturada.

Com o começo do ano letivo de 2022, portanto, Adamantina passa a contar com as três unidades disponibilizando o Ensino Integral, cujos alunos frequentam as aulas das 7h às 15h50. Em todo o Estado são 1.855 escolas atendidas pelo PEI.