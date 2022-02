Em Adamantina, 32% de todos os casos da pandemia foram registrados apenas em janeiro; Ômicron é confirmada

Janeiro de 2022 em Adamantina foi um mês recorde nos últimos anos. Mas, infelizmente, relacionado a um setor negativo e que tem causado bastante preocupação. Afinal, foi o mês no qual a cidade registrou o maior número de casos de Covid-19 de toda a pandemia, ou seja, surpreendentes 2.034 positivados.

Esta quantidade de infectados se torna ainda mais alarmante quando transformada em percentual, isto porque, reflete nada menos que 32,35% de todos os casos já confirmados no município desde o início da pandemia, em 2020. Adamantina fechou o primeiro mês deste ano com 6.287.

Além do montante absurdo registrado apenas no primeiro mês de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde revelou a existência da variante Ômicron no município.

A confirmação foi feita na última quarta-feira (2) durante entrevista concedida ao Jornal do Meio Dia da Rádio Life FM pela enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Myrian Regina Rocha Prado, e pela enfermeira responsável do programa de vacinação, Vania Renata Parizi, após recebimento de documento técnico com resultados de sequenciamento genético, por amostragem, de casos positivos da Covid-19 em moradores da cidade. Seis eram da variante Ômicron, porém, as profissionais entendem que o número pode ser maior devido ao sequenciamento genético de variante ser realizado por amostragem.

A presença da Õmicron em Adamantina talvez deve ser uma das explicações para tal explosão de casos, porém, a falta de cuidados e os abusos cometidos no final do ano e início de 2022 colaboraram muito.