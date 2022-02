Dirceu Alves: muito mais do que um professor

O que se pode escrever sobre um professor que completou, neste ano, 36 anos de atividades docentes na UniFAI, desde os tempos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFIA) e Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia (FEO), depois, Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) e agora, Centro Universitário de Adamantina (UniFAI)?

Portanto, são quase quatro décadas nesta Instituição de Ensino Superior. Sendo assim, deve-se considerar que o Prof. Esp. Dirceu Alves atravessou todas as etapas relacionadas com o avanço e consolidação da Instituição até a sua merecida aposentadoria.

Também, Dirceu trabalhou como docente em diversos cursos, ainda, em todas as áreas, ou seja, ministrando atividades pedagógicas nos cursos de Humanas, Exatas e Biológicas.

Um dos lados mais marcantes na personalidade do Dirceu quando o encontrava nos corredores, primeiro no Câmpus I durante anos e anos, depois, no Câmpus II, estava sempre relacionado com a sua alegria de estar de bem com a vida.

Ainda, os discentes em geral sempre elogiaram suas aulas e compromisso com o ensino, porém, posso atestar o tempo que Dirceu ministrou aulas da disciplina de Estatística no curso de Publicidade & Propaganda quando estive na coordenação. Portanto, “a César o que é de César”.

Não se pode deixar de lado que, pelas mensagens trocadas nos grupos de docentes em que Dirceu estava participando, até o momento do seu “desligamento” por vontade própria, faz-se necessário registrar os cumprimentos dos(as) colegas que estiveram com ele nos cursos onde estavam atuando como professores(as).

Entendo que todas as manifestações são necessárias para que o nome do professor Dirceu Alves possa permanecer nos Anais da História da UniFAI, bem como, na memória dos docentes, discentes e funcionários(as) que tiveram o prazer de conhecer e trabalhar ao seu lado nesses 36 anos.

Outra frase que deve ser mencionada neste texto tem a ver com a sabedoria e o compromisso do Dirceu nestas décadas dedicadas ao Ensino, portanto, “a quem Honra, Honra!”.

Mas, fica evidente que enquanto esteve marcando presença nos corredores dos câmpus I e II, ainda, nas salas dos(as) professores(as) e conversando ou sendo atendido pelos(as) funcionários(as), estava e deve continuar sendo a sua marca mais do que registrada, a saber: tinha sempre uma piada pronta para aquele momento, bem como, uma voz que destoava de quem estava por perto e suas imitações de tudo e de todos(as).

Família e saudades

Acredito que vai, ou melhor, já está deixando muitas saudades entre todos(as) aqueles(as) que tiveram o prazer de trabalhar com o professor Dirceu Alves nestes anos e anos, haja vista que não tem como esquecer da sua eterna “alegria” e aquele jeitão de estar sempre brincando com os colegas mais próximos.

Ficou para o final deste texto, escrever uma apresentação familiar do professor Dirceu Alves, casado faz 45 anos com Neusa Teresinha da Silva Alves e pais dos filhos: Alexandra Teresinha (empresária em Londrina, PR); Alexandre (psicólogo e gerente sênior de conteúdos na Alemanha) e Adriano (publicitário, jornalista e diretor de TI e comunicação da Prefeitura de Parapuã).

Os filhos, Thiago e Rafael, são do primeiro casamento, assim, Dirceu tem os netos que faz questão de destacar: Ravi Fernandes e Alice Fernandes.

Neste cenário um tanto quanto familiar, ficam todos os agradecimentos da UniFAI pelos 36 anos de atuação como professor nos cursos, também, por estar sempre transmitindo conhecimento nas salas de aula com os discentes, pelas amizades conquistadas e mantidas neste tempo do tempo com docentes e funcionários(as).

Ave, Dirceu Alves!