Divulgado horário de funcionamento do comércio local no mês de fevereiro; dia 28 estará fechado

Por meio das redes sociais o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicado do Comércio Varejista) divulgou os dias e horários de funcionamento do comércio adamantinense durante este mês de fevereiro de 2022.

De acordo com o calendário, as lojas seguirão expediente normal, com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. E aos sábados também será mantido o expediente tradicional, das 9h às 13h.

A programação traz apenas um dia fechado neste mês, 28 de fevereiro segunda-feira de Carnaval.

Segundo explicação do Sincomercio, não haverá expediente nesta data tendo em vista que há a troca com o feriado estadual de 9 de julho – comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932 –, quando o comércio funciona normalmente.

O calendário divulgado antecipa ainda que dia 1º de março (Terça-feira) as lojas não funcionam também devido ao feriado de Carnaval.