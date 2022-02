SP terá nova loteria privatizada; veja como vai funcionar

Enquanto o Ministério da Economia trabalha na modelagem para a abertura do mercado nacional de loterias, o governo do Estado de São Paulo apresentou nesta semana o projeto de concessão para a iniciativa privada da nova Loteria Paulista, cujo projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa em junho do ano passado. O plano do governo estadual é publicar o edital em 25 de fevereiro e realizar o leilão em 29 de março na B3. O vencedor do leilão será responsável por implementar a operação da loteria.

A expectativa oficial do governo é de um potencial de mercado de R$ 14,1 bilhões por ano em 20 anos. Mas, para o especialista em estudos para Projeto de Manifestação de Interesse (PMI) da GCL Consultoria Econômica, Gustavo Viscardi, o potencial de receitas é ainda maior, podendo chegar a R$ 23,5 bilhões por ano nas próximas duas décadas.

Entre as modalidades previstas na Loteria Paulista estão os jogos de prognósticos numéricos, prognósticos específicos, prognósticos esportivos, além da loteria passiva (em que o apostador adquire o bilhete já numerado), instantânea (raspadinhas) e as apostas de cota fixa. A criação de loterias estaduais foi possibilitada após o Supremo Tribunal Federal decidir, em setembro de 2020, que essa atividade não poderia ser monopólio federal.

O modelo apresentado pela Secretaria Estadual de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo prevê investimento de R$ 727,8 milhões para atingir receitas de R$ 14,1 bilhões em 20 anos. Já Viscardi vislumbra um potencial de crescimento muito maior a partir de um plano de investimentos mais arrojado, de cerca de R$ 4 bilhões. “Estamos falando de uma empresa nova, quase do tamanho de uma companhia de telecomunicações, com a criação de 97 mil empregos diretos e indiretos apenas no Estado de São Paulo”, estima.

O economista aponta que a loteria federal – com monopólio da Caixa – representa apenas 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, enquanto o setor representa média de 1% do PIB no mercado europeu, chegando a 1,54% do PIB em Portugal. “Estimamos receitas de R$ 20 bilhões a R$ 23,5 bilhões com uma loteria que alcance 0,80% do PIB paulista, com uma penetração quatro vezes maior que a loteria federal. Isso contando recursos novos e os bilhetes ‘rejogados’ com os recursos dos prêmios”, calcula Viscardi.

Para isso, a empresa vencedora do contrato de concessão precisará realizar pesados investimentos de infraestrutura e marketing, além de aumentar a capilaridade dos pontos de apostas. “A Caixa investe entre R$ 100 milhões a R$ 120 milhões em marketing por ano. Projetamos investimentos de cerca de R$ 240 milhões pela Loteria Paulista, próximo ao orçamento anual de marketing das Casas Bahia”, compara.

Segundo ele, a Caixa tem hoje em torno de 20 mil pontos de venda em todo o Brasil, enquanto a Loteria Paulista só no Estado de São Paulo teria entre 40 mil e 44 mil pontos. Justamente essa presença de um ponto de venda para cada mil habitantes seria o trunfo para concorrer não apenas com a loteria federal, mas com mais de 120 mil pontos de aposta ilegal – no jogo do bicho, por exemplo – que o economista estima haver no Estado.