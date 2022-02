Rodovia: SP-294 tem pelo menos 11 pontos de fiscalização com radares portáteis

O trecho da Rodovia “Comandante João Ribeiro de Barros”, a SP-294, localizado no município de Tupã, possui três pontos de operacionalidade para fiscalização eletrônica de velocidade com radar portátil, segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

De acordo com os dados, esses pontos estão localizados nos quilômetros 513, 526 e 530. Os motoristas precisam ficar atentos porque não há sinalização.

O órgão estadual informa que esses trechos têm “potencial de acidentes de trânsito; local com recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos para a referida via ou trecho”.

A última atualização foi realizada no dia 20 de janeiro. O site não informou, porém, se esses radares já estão em funcionamento. O que se sabe é que existem radares móveis ao longo do trecho.

De acordo com as informações, os radares de fiscalização portáteis estão ativos em 11 trechos da SP-294, no período das 7 às 18 horas, controlando o limite de velocidade entre 80/100 km/h, nos seguintes locais: em Marília, no km 575; Flórida Paulista, km 602; Pacaembu, km 622; Junqueirópolis, km 640 e 633; Oriente, km 470; Parapuã, km 562 e 566; Inúbia Paulista, km 580; Pacaembu, km 620; e Tupi Paulista, km 660.

Resolução

Vale lembrar que desde o dia 1º de novembro está proibido esse tipo de radar em todas as rodovias do território nacional.

Segundo a Resolução nº 798, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), todo trecho monitorado por radar precisa ser sinalizado e o local deve ser divulgado na internet. Essa mudança tem a intenção de mudar o caráter dos radares de punitivos para educativos, mas não é o que acontece, porque o objetivo do governo é apenas arrecadar cada vez mais recursos com essa medida.

Nas praças de pedágio

Outro detalhe importante, que pode passar desapercebido por quem não tem maior afinidade com as estradas, é o limite de 40 quilômetros por hora nas proximidades das praças de pedágio. Muitos motoristas, mais apressados, abusam e depois são obrigados a pagar a multa, na hora do licenciamento.