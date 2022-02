Pró-Reitorias de Ensino e Extensão e Atléticas Acadêmicas organizam Recepção de Calouros 2022

As Pró-Reitorias de Ensino e Extensão e as Atléticas Acadêmicas do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) organizam a Recepção de Calouros de 7 a 9 de fevereiro no Câmpus II. A programação, no período noturno, prevê atividades acadêmica, solidária e cultural.

O objetivo é acolher os novos estudantes e veteranos na retomada das atividades presenciais durante a pandemia de Covid-19. No terceiro dia haverá uma Gincana Solidária em que a arrecadação de alimentos será revertida para o Lar dos Velhos de Adamantina.

“Vamos retomar as atividades de maneira que consigamos desenvolver nossos trabalhos de forma segura, acolher os nossos alunos e fazer a integração de veteranos e calouros”, afirma a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli.

Detalhe da programação

No dia 7, os estudantes serão recepcionados em sala de aula para posteriormente fazerem uma visita de reconhecimento nos espaços físicos da instituição, tais como biblioteca, Biotério e o laboratório que cada curso utiliza.

Dia 8, segundo dia, serão recebidos pela coordenadora do Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP), Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos. “No SAPP nós temos o apoio ao aluno recém-chegado em toda essa mudança de vida, no contexto acadêmico e psicológico”, ressalta.

Na sequência, o grupo de teatro musical “Um sonho a mais não faz mal” irá se apresentar. “Coloca uma ideia de motivação e traz o contexto cultural que foi muito afetado na pandemia. A nossa estratégia é um acolhimento mais cultural no segundo dia”, explica.

Para fechar a programação, a Gincana Solidária reforçará o Trote Solidário incentivado pela UniFAI e respaldado pela Lei Municipal 3649/2015.

“Todas as atividades serão realizadas ao ar livre, para atender também as orientações do nosso Comitê Covid. Disponibilizaremos os totens de álcool gel, pedimos para o pessoal utilizar máscaras mais protetoras e teremos a preocupação também com as orientações para segurança sanitária de nossos alunos”, relata.

Haverá atividade lúdica para troca de vivências entre o público acadêmico.

“Estendemos o convite aos nossos veteranos que estejam participando ativamente dessa integração com os calouros. Retornaremos com todos os cuidados, com muita felicidade e muito amor em receber calouros e veteranos na UniFAI”, finaliza.

A professora Liliana concedeu entrevista ao programa Adamantina em Foco da Rádio Cultura na última sexta-feira, 28, disponível em unifai.com.br/culturafm/entrevistas/cod/6727.