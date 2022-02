ARTIGO: De volta aos desencontros com a Província do faz de conta…

“Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.” (Fernando Pessoa)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar dos/as ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS com suas MENTES MEDÍOCRES, ainda, nesta gestão de EL BO.DO.QUIO, ou seja, aquele que acredita estar ACIMA de tudo e de todos/as…

Porém, os PROBLEMAS que estão ocorrendo por causa das PANDEMIA com o CORONAVÍRUS, GRIPE e DENGUE, ainda, com as CHUVAS destes últimos dias, pode-se PROJETAR que a MESMICE DE SEMPRE continua nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em nome disto ou daquilo…

Também, tem a tal CABIDARIA mediada por mais uma SECRETARIA MUNICIPAL e tudo mais em meio ao tudo de menos, entretanto, não se pode esquecer que estamos em tempo de um DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

De tudo o que se esperava deste PSEUDO GOVERNO MUNICIPAL depois de tantas PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS desde o primeiro MANDATO, pode-se considerar que vai mudar alguma coisa (sic) aqui ou ali, haja vista os ACERTOS por meio das ETERNAS TROCAS nada simbólicas…

Mas, como sempre, só a COMUNIDADE PROVINCIANA pode fazer a diferença para PRESSIONAR tais DESMANDOS patrocinados pelo PODER com o PODER em busca do PODER…

Não se pode FAZER DE CONTA, pelo menos deste lado de quem exerce constantemente a REFLEXÃO CRÍTICA sobre os fatos que ocorreram e continuam acontecendo com a BENÇÃO do PODER PÚBLICO e ponto quase final…

Ainda bem que existe uma ou outra IRONIA pra fazer frente aos OCASOS de um TALVEZ com a INSTITUCIONALIZAÇÃO do PODER nestes últimos anos nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pelos menos, do outro lado deste PODER, ficaram apenas as emoções do período das IDAS e VINDAS com as tais INDICAÇÕES visando a REITORIA da instituição, todavia, por causa desta TEIMOSIA de não saber PERDER, deve-se registrar que a IMAGEM INSTITCIONAL ficou um tanto quando ABALADA em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Porém, se VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR em todas as áreas desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, neste cenário com o comando deste DESGOVERNO BOZZONARO e seu MINISTÉRIO DE INUTÉIS…

Neste CONTEXTO plural para todos os lados de um mesmo lado, pode ser que exista uma LUZ quase se apagando neste FINAL DE TÚNEL, ainda, entendo que É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR, assim, O ÚLTIMO QUE SAIR, QUE APAGUE A LUZ, isso é, se ainda existir alguma LUZ para ser APAGADA neste PAÍS DO FAZ DE CONTA depois de quase 6 ANOS de RETROCESSO em todas as áreas do MERCADO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomada e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com