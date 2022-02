Unidade da Casa da Mulher é pleiteada para ser instalada em Adamantina

Já lançado pelo Governo Estadual, o projeto Casa da Mulher tem como objetivo dar apoio às políticas públicas de atendimento, proteção e acolhimento das mulheres em todo Estado de São Paulo, com investimento total de R$ 14,5 milhões nas 20 unidades regionais definidas. E o vereador Hélio Santos (PL) tem pleiteado a conquista também para Adamantina.

Por meio do Requerimento nº 288/21, o legislador adamantinense solicita que a Cidade Joia seja incluída na relação dos municípios que serão contemplados com uma unidade. Inclusive, pede interferência do deputado estadual Prof. André do Prado.

“A ‘Casa da Mulher’ é um programa do governo estadual que disponibiliza atendimentos ao público feminino em várias áreas, inclusive com o oferecimento de cursos de capacitação profissional, acolhimento, inclusão e atendimento, com enfoquemultisetorial. E diante dessa gama de serviços, acredito que a implantação de uma unidade na nossa cidade seja de extrema relevância”, Justificou Hélio.

De acordo com o portal do Governo do Estado, o projeto vai envolver um total de seis secretarias estaduais e o objetivo é oferecer um espaço adequado para o desenvolvimento de políticas públicas com enfoque regionalizado, que possa garantir acolhimento a mulheres vítimas de discriminação e violência, além de promover encorajamento e capacitação para geração de emprego e renda. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional em parceria com as pastas da Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, Direitos da Pessoa com Deficiência e Saúde. E os prédios da Casa da Mulher em SP serão erguidos por meio de convênios a serem firmados entre a SDR e municípios das diversas regiões administrativas do estado.