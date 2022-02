Projeto Guri em Adamantina está com as inscrições abertas

Vagas são destinadas a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos

Estão abertas a partir de segunda-feira (7) e seguem até o dia 04 de março as inscrições para novos alunos no Projeto Guri em Adamantina. As vagas são limitadas e os interessados devem efetivar o interesse de maneira presencial. As vagas serão disponibilizadas por ordem de chegada.

Para ingressar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Os cursos são gratuitos, oferecidos no contraturno escolar para crianças, adolescentes e jovens com idades entre 6 a 18 anos incompletos.

Os pais ou responsáveis devem procurar o Polo nos horários de plantão para efetivar o interesse que são: segunda-feira das 14h às 17h ou quarta e sexta das 9h às 11h na Rua Hermenegildo Romanini, 360, Centro.

As aulas deste ano acontecem de forma presencial às terças-feiras e quintas-feiras no período da manhã (9h às 11h) e a tarde (13h30 às 17h30) com a duração de 1 hora.

Documentos necessários para inscrição

No ato da inscrição, é preciso estar portando cópias dos seguintes documentos: RG do responsável, comprovante de residência, Certidão de Nascimento ou RG do aluno, comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar.

As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança serão tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados e comunidade.

Dúvidas podem ser tiradas diretamente com a coordenação do Polo de Adamantina por meio do telefone (18) 3522-2263.

Após a efetivação da matrícula, o familiar responsável será inserido em um grupo de WhatsApp específico e nele serão dadas todas as informações referentes aos protocolos de segurança.

Cursos oferecidos pelo Projeto Guri

– Cordas friccionadas agudas: Violino, Viola friccionada;

– Cordas friccionadas graves: contrabaixo acústico, violoncelo;

– Madeiras: flauta transversal, saxofone e clarinete;

– Metais: eufônio, trombone e trompete;

– Coral juvenil;

– Percussão e bateria;

– Iniciação musical (06 e 07 anos): somente à tarde das 14h30 às 15h30.