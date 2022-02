Incêndio em ar-condicionado de escola mobiliza o Corpo de Bombeiros de Adamantina

Um incêndio em um aparelho de ar-condicionado de uma escola particular de Adamantina mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (3) na Vila Jamil de Lima.

Segundo apurado pelo jornalismo Adamantina Net, as chamas atingiram o equipamento que fica do lado externo da sala de aula, mas foram rapidamente controladas.



Vale destacar que a equipe de brigadistas da escola cumpriu com maestria o protocolo, agiu rápido, evacuou a sala de aula e desligou a energia aguardando a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto e danos no equipamento, não houve feridos. As causas do incêndio devem ser apuradas.