Curso de Psicologia: Considerações sobre a formação acadêmica e oportunidades

Nesta atual conjuntura, as denominadas instituições que desenvolvem atividades na área do Ensino Superior estão comprometidas em localizar os(as) diplomados(as) para uma aproximação mediada pela Academia com a perspectiva do Mercado.

Neste contexto, torna-se necessário buscar os(as) “egressos(as)” para que eles(as) tragam as suas respectivas experiências para o cenário universitário em tempo de pandemia.

Além da Psicologia

Desta forma, o destaque deste texto está em sintonia com o curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), tendo em vista que existem ex-alunos(as) que estão desenvolvendo atividades nas diversas áreas que envolvem a formação acadêmica.

No caso do psicólogo Renato Dias Capello, diplomado no segundo semestre de 2020, ele afirma que “após processo seletivo, iniciei em 2021 na residência multiprofissional em Urgência e Emergência na Santa Casa de Londrina [PR], com conclusão prevista para 2023”.

Também, Capello faz questão de afirmar que os contatos e aproximação com os(as) docentes do curso foram importantes para a sua formação em nível de graduação e destaca, a saber: “o contato próximo com os docentes do curso, que sempre me incentivaram e colaboraram neste processo formativo, me orientando e acompanhando em vários momentos”.

Ainda, a realização de diversos eventos no período da graduação, bem como, as possibilidades de participação de atividades acadêmicas em outras instituições universitárias, proporcionar para Renato, uma visão abrangente na área da Psicologia, portanto, acrescenta que “participar de vários cursos e eventos em outras instituições, como cursos de extensão na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) e Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP)”.

Apoio e agradecimentos

Portanto, torna-se fundamental que agradecimentos estejam neste contexto diversificado visando a plena formação como psicólogo, haja vista que, para Renato Dias Capello, as referências são necessárias para olhar o passado e projetar o futuro de acordo com o presente.

As mediações realizadas nos anos de graduação e por meio do estágio profissional na Clínica de Psicologia, proporcionaram para Capello, muito mais do as aulas e assim por diante, assim, ressalta que “com a parceria estabelecida com colegas de formação e docentes, os quais destaco: os professores doutores Cassiano Ricardo Rumin e Fulvia de Souza Veronez e a professora mestra Magda Arlete Vieira Cardozo, produzi trabalhos apresentados e publicados também em instituições diversas”, também, “destaco que contribuiu em minha formação a possibilidade em atuar como estagiário bolsista da instituição após processo seletivo interno”.