Hub de Inovação será inaugurado dia 07 de fevereiro em Adamantina

Na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro, será inaugurado em Adamantina o Hub de Inovação

O novo espaço foi desenvolvido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (Aeaanap) e Crea-SP e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

De acordo com o engenheiro e presidente do CREA de Adamantina, André Luiz Borrasca o objetivo do espaço é disponibilizar aos profissionais de todas as classes um ambiente com uma estrutura para que a pessoa trabalhe na modalidade home office e a partir disso, possa fazer novas conexões, troque iniciativas, fomente parcerias e novos negócios.

O hub será instalado na Unidade de Gestão e Inspetoria local, onde funciona também a sede da Aeaanap no município. Além dos profissionais que atuam em Adamantina, o espaço poderá ser usado por profissionais de outros municípios, desde que seja feito o agendamento prévio, mas não é necessário pagar nenhuma taxa para utilizar o local.

A Prefeitura de Adamantina é parceira da ação, pois a iniciativa vem ao encontro da implantação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que já foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Márcio Cardim.

“Isso porque a nova secretaria tem o objetivo de promover iniciativas de fortalecimento do sistema produtivo formal e informal, apoiando a concessão de flexibilidade e infraestrutura para implantação de negócios locais visando dar efetividade às ações do Município”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve atuar em dois eixos principais: empreendedorismo e atração de investimentos. O primeiro se fundamenta no estímulo a ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores de Adamantina, com formalização de negócios, promoção de feiras e eventos, parceria com bancos para oferta de crédito, apoio à economia criativa e solidária e desenvolvimento inclusivo, entre outras.

O segundo objetiva atrair negócios para o município de Adamantina, por meio da formulação, articulação e execução de políticas públicas para o desenvolvimento da economia local, implementação de incentivos fiscais, implantação de parques tecnológicos e criação de uma agência de desenvolvimento econômico.

“Ficamos felizes em sermos parceiros da Aeaanap e o Crea-SP neste empreendimento, pois este vem para fortalecer os nossos esforços no desenvolvimento de ações que gerem emprego e renda ao nosso município”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Relembre

Uma comitiva formada pelo Executivo, Legislativo e CREA, esteve recentemente visitando o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. A proposta de instalação do Parque de Inovação Tecnológica no município, considera que Adamantina é vista como potencial para desenvolvimento de novas tecnologias e negócios.