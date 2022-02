Homem fica gravemente ferido após colisão de carro em árvore

O motorista de um veículo Honda Civic ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na vicinal que liga Santópolis do Aguapeí a Piacatu.

O acidente ocorreu na tarde de ontem (1º) e de acordo com a Base da Polícia Militar Rodoviária de Penápolis, chovia no momento do sinistro.

Após o choque do veículo com placas de Santópolis do Aguapeí contra uma árvore, o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde de Birigui.