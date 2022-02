Corinthians e Santos fazem primeiro clássico do Paulistão 2022

O primeiro clássico do Campeonato Paulista envolve rivais alvinegros que iniciam a temporada questionados pelas respectivas torcidas. Nesta quarta-feira (2), Corinthians e Santos se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada do Estadual. A bola rola a partir das 21h35 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Luiz Ademar, reportagem de Juliano Justo e plantão de notícias de Bruno Mendes.

O Timão soma quatro pontos, lidera o Grupo A e saiu vitorioso do compromisso da última rodada. No domingo (30), os comandados de Sylvinho bateram o Santo André por 1 a 0 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). A pressão exercida pelo Ramalhão no segundo tempo do confronto, porém, incomodou o torcedor, que desde o ano passado contestam o trabalho do treinador.