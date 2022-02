Chuva causa alagamentos e transtornos mais uma vez em Adamantina

A forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira (1) em Adamantina causou inundações e transtornos em alguns pontos da cidade.

Com duração de cerca de uma hora, a chuva ocorreu após as 15h, mas foi suficiente para registrar alguns problemas.

Segundo dados da APTA através do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas – (CIIAGRO), choveu 42,2 mm no período de uma hora.



Foram registradas enchentes e pontos de alagamento na Avenida Deputado Cunha Bueno (trecho entre as Rua Nove de Julho e a Joaquim Nabuco); na Alameda Santa Cruz (trecho entre a Rua Joaquim Nabuco e a Rua Euclides da Cunha); Alameda dos Expedicionários (trecho entre a Rua Euclides da Cunha e a Avenida Santo Antônio); Avenida Santo Antônio (trecho entre a Alameda Cônego João Baptista de Aquino e Alameda Padre Anchieta); Alameda Maria Cândida Romanini (trecho entre a Rua Osvaldo Cruz e Avenida Dr. Adhemar de Barros); e na Rua Osvaldo Cruz, cruzamento com a Alameda Padre Nóbrega, na esquina do Parque dos Pioneiros.

Um dos pontos de grande concentração de água e que inclusive deixou veículos ilhados, foi a Avenida Adhemar de Barros, esquina do Fórum. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou a situação e chamou atenção pelo grande volume de água na via.

Equipes da Prefeitura de Adamantina atuaram visando minimizar os problemas apresentados.

Nesta quarta-feira (2), os serviços de reparos continuam sendo executados.