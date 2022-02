Volta às aulas na rede municipal de ensino de Adamantina será com 100% da capacidade a partir de segunda-feira (7)

A Secretaria de Educação de Adamantina dará início ao ano letivo de 2022 na rede municipal de ensino na segunda-feira, 7 de fevereiro, com 100% da capacidade.

Para o retorno, todos os protocolos sanitários que já estavam em vigor seguem em uso, bem como a atualização do Protocolo “Volta às Aulas Seguras 2022”.

De acordo com o secretário de educação, Osvaldo José, o cenário epidemiológico tem sido considerado, mas é fundamental que as crianças voltem para a sala de aula, pois as perdas já são grandes.

“Sabemos da preocupação dos pais, mas pedimos que eles enviem seus filhos para a escola desde que a criança não apresente nenhum sintoma gripal, esse diálogo sincero e comprometido é fundamental para a segurança de todos”, afirma.

Para o retorno, durante toda essa semana, os professores estão participando de formações que trazem como tema: Ensino da Leitura e Escrita, Educação Infantil e seu desenvolvimento, Educação Matemática e Roda de Conversa.

Conforme explicam Adriana Muniz Leite e Maria Angélica Feitoza, assessoras técnicas pedagógicas, as formações oferecidas darão subsídio para o desenvolvimento dos trabalhos dos professores em sala de aula.

Reunião de pais e mestres

A programação do retorno ainda contempla a realização de reunião com os pais já na semana entre os dias 14 e 18 de fevereiro. Esses encontros, segundo a pasta, são fundamentais para que os responsáveis pela criança entendam e auxiliem a escola no desenvolvimento das estratégias de ensino.

“Convidamos os pais a estarem presentes nas reuniões, pois assim poderemos ter um diálogo com eles a respeito de todas as ações que estão em desenvolvimento”, chama o secretário de educação.

Os participantes devem estar usando máscara de proteção facial e respeitando o distanciamento social.

Avaliação Diagnóstica Municipal

Para o mês de março, estão previstas atividades de sondagem bem como avaliação diagnóstica municipal.

“Caso os pais tenham alguma dúvida, eles podem entrar em contato com a unidade de ensino da criança e conversar com o gestor. Estamos prontos para um retorno segura”, finaliza o secretário.