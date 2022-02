Secretaria de Saúde de Adamantina amplia atendimento a pacientes que testaram positivo para a COVID-19

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de amanhã (2), todas as unidades básicas de saúde do município atenderão os pacientes que testaram positivo para a COVID-19.

Os atendimentos médicos têm início a partir das 13h e os agendamentos deverão ser feitos na Central COVID-19 que funciona no Postão.

A pasta reforça que os positivos para a doença devem primeiro passar pela Central COVID (Postão) para efetuar o agendamento do qual já sairão com o dia, horário e local do atendimento.

A Secretaria de Saúde adotou esta medida com o objetivo de ampliar o atendimento médico aos pacientes que testaram positivo para a doença.

Os atendimentos só serão realizados nos postos de saúde a partir das 13h para evitar que haja contato entre os positivos e os munícipes que estão recebendo atendimento no período da manhã.

“A Prefeitura de Adamantina reforça que todas as medidas sanitárias devem continuar sendo seguidas pela população a fim de evitar que mais pessoas sejam infectadas”, finaliza o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino.