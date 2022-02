Educação registra quase 15% dos funcionários das escolas municipais afastados por Covid-19

O aumento da transmissão da Covid-19 registrado em Adamantina durante o mês de janeiro passado atingiu também de forma significativa o setor da Educação Municipal. De acordo com o secretário Osvaldo José quase 15% dos funcionários das escolas da rede de ensino do município cumpriam a quarentena obrigatória devido à doença.



Até a última sexta-feira (28), sem incluir os professores, dos 220 servidores que temos, 30 servidores estavam afastados pela Covid”, revelou o responsável pela pasta na entrevista concedida à TV Folha Regional. E completou: “Inclusive, temos uma hoje uma creche que faltam 8 funcionários pelo mesmo motivo”.



O início do ano letivo de 2022 está marcado para a próxima segunda-feira (7) em todas as escolas municipais.





“Pode ser que a gente tenha este problema também quando retornar as aulas. E assim talvez tenhamos, em algum momento, que suspender as atividades por não ter funcionário suficiente”.



A rede de ensino municipal conta com 14 unidades escolares e 2.500 alunos, desde a creche até o Ensino Fundamental (5º ano).



“Portanto, precisaremos muito da compreensão das famílias neste momento, principalmente na primeira semana, porque estamos vendo que a Covid está diminuindo, mas, provavelmente, ainda teremos desfalques devido ainda haver bastante casos em adultos e crianças na cidade”, finalizou.