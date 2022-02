DEMTRAN promove alterações na Rua Syrlene Rodrigues de Castro

Mudanças foram feitas no trecho entre a Alameda Armando Salles de Oliveira e a Avenida Rio Branco



A Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), informa que foram realizadas alterações no trânsito na Rua Syrlene Rodrigues de Castro, trecho entre a Alameda Armando Salles de Oliveira e a Avenida Rio Branco.

No local, após o término do recapeamento asfáltico, o trecho será convertido em mão única no sentido Alameda Armando de Salles Oliveira/Avenida Rio Branco, ficando, assim, proibida a conversão à esquerda para quem transita na Avenida Rio Branco, sentido centro/bairro e proibido a conversão à direita para quem transita na Avenida Rio Branco, sentido bairro/centro, para adentrar à Rua Sirlene Rodrigues de Castro.

Tal medida é objeto de estudo desde a implantação da lombofaixa e, com a necessidade de nova sinalização de solo após o recape, as alterações serão implantadas.

“O cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Syrlene Rodrigues de Castro é muito movimentado e perigoso, principalmente em horários de pico, em virtude da presença do mercado. Com essa medida, vamos garantir maior segurança aos usuários da via, bem como podemos disponibilizar uma quantidade maior de vagas de estacionamento para os usuários do local”, explica o secretário de Planejamento e Desenvolvimento João Vitor Marega.

No local, serão disponibilizadas 25 vagas de estacionamento para carros em 45 graus e 21 vagas de estacionamento para motos.