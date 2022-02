Coordenador de Comunicação Científica da UniFAI recebe condecoração da Rede Governança Brasil

Prof. Dr. Fábio Botteon, que integra a associação de voluntários, obteve certificação do Comitê de Educação

O coordenador de Comunicação Científica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon, recebeu certificado de Membro Destaque do Comitê de Educação da Rede Governança Brasil (RGB), do qual é integrante desde outubro de 2021. O docente também faz parte do Comitê de Gestão de Pessoas da RGB.

A Rede Governança Brasil é um coletivo composto por servidores públicos, professores e especialistas voluntários que tem como função conjunta disseminar as boas práticas de Governança no setor público brasileiro.

“É com muita honra e orgulho que recebo o Certificado de Membro Destaque do Comitê de Educação da Rede de Governança Brasil. Ter um docente na Rede é importante para a UniFAI visto que a RGB atua junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), capilarizando ações na área frente aos distritos, municípios, estado e União e poder assim promover networking com outras instituições”, afirma.

O Membro Destaque é ofertado aos profissionais que executam as atividades junto a RGB e é indicado pelos próprios membros.

“Foi um ano fantástico, de trabalho árduo, ao lado de profissionais competentíssimos. Agradeço à coordenadora Profa. Dra. Ana Paula Arbache pela confiança, sempre presente em meu trabalho, e à toda equipe onde, juntos, foi possível fechar um ano com muitas realizações”, finaliza.