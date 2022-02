Carreta envolvida em acidente em que motociclista foi vítima fatal têm placas de Adamantina

A carreta tanque carregada de etanol, envolvida em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 17h05 de ontem (31), na Rodovia Raposo Tavares em Regente Feijó, tem placas de Adamantina.

É o que informou a Polícia Militar Rodoviária ao jornalismo Adamantina Net nesta terça-feira (1).

O acidente ocorreu no km 553+400 metros no sentido oeste e foi atendido por uma equipe do 1º Pelotão, da 2ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária com base em Presidente Prudente.



Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motocicleta que transitava no sentido Presidente Prudente x Regente Feijó, por motivos a serem esclarecidos, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com a carreta que transitava no sentido Regente Feijó x Presidente Prudente, conforme consta no boletim de ocorrência e síntese encaminhada ao Adamantina Net pelo Setor de Comunicação da Polícia Militar Rodoviária.

O condutor da motocicleta veio a óbito no local e o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

Não houve danos no compartimento de carga da carreta carregada com produto perigoso (etanol), consequentemente, sem vazamentos.

A rodovia foi parcialmente interditada por motivo de segurança, porém sem prejuízo ao fluxo de veículos. A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para a coleta de imagens e dados que vão revelar as causas do acidente.

O condutor da carreta foi submetido ao teste do etilômetro, obtendo como resultado 0,00 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, dirigia sem ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica.

Não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor da motocicleta devido ao seu óbito.

O corpo da vítima foi removido pelo serviço funerário e após ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, foi liberado para velório e sepultamento.