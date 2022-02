UniFAI divulga lista de convocados em terceira chamada do Vestibular de Medicina 2022

Matrículas deverão ser efetuadas nestas terça e quarta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro, no Câmpus I

Os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina 2022 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e convocados na terceira chamada deverão efetuar matrícula nestas terça e quarta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Central de Matrículas e Rematrículas, no Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

A lista de convocados em terceira chamada foi divulgada nesta segunda, 31 de janeiro.

As provas foram aplicadas pela Fundação Vunesp em 19 de dezembro de 2021. Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos.

Para efetuar a matrícula, o candidato precisa ter em mãos duas cópias simples da Cédula de Identidade (RG), do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar, uma cópia simples do Comprovante de Residência e uma foto 3×4 recente.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil, no país onde as disciplinas foram cursadas.

Na impossibilidade de o candidato efetuar a matrícula, este poderá nomear um representante com procuração, com firma reconhecida, que deve entregar também cópia do RG e CPF do procurador.

As aulas, presenciais, terão início no dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 ou pelo e-mail matricula@fai.com.br.