UniFAI abre inscrições para o 3º Processo Seletivo Simplificado para vagas remanescentes em 20 cursos de Graduação

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abre nesta segunda-feira, 31, até o dia 2 de março, o período de inscrições para o 3º Processo Seletivo Simplificado que traz oportunidades de vagas remanescentes em 20 cursos de graduação em Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia da Instituição.

E o melhor: as inscrições pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular são gratuitas, não haverá provas presenciais e a classificação se dará por meio de análise e pontuação do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, Certificação do Ensino Médio via Encceja ou notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O período de inscrições será dividido em quatro oportunidades: de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, com resultados divulgados em 7 de fevereiro; de 7 a 13 de fevereiro, com resultados em 14 de fevereiro; de 14 a 20 de fevereiro, com resultados em 21 de fevereiro; e de 21 de fevereiro a 2 de março, com resultados em 3 de março.

As vagas estão distribuídas nos cursos noturnos de Administração, Agronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Tecnologia em Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia (Licenciatura), Psicologia e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, além dos cursos integrais de Medicina Veterinária e Odontologia.

As matrículas dos aprovados serão realizadas de 7 de fevereiro a 7 de março, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17 horas na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730) ou pelo e-mail matricula@fai.com.br.

No ato da matrícula o candidato deverá ter em mãos, em duas vias, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, o Histórico Escolar do Ensino Médio, a Cédula de Identidade (RG), a Certidão de Nascimento e/ou Casamento, o CPF e uma via do candidato, além de uma foto 3×4 recente.

Não perca essa chance de ingressar no Ensino Superior e alavancar a sua vida profissional!

Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado em www.unifai.com.br.