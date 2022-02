Reitoria da UniFAI realiza 1° Encontro Pedagógico para Docentes de 2 a 4 de fevereiro

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina realiza, de 2 a 4 de fevereiro, o 1º Encontro Pedagógico para Docentes da UniFAI (EPEDU).

Integrando o plano de gestão, o objetivo é intensificar as atividades de capacitação e planejamento dos docentes para o atual semestre letivo.

“Neste encontro haverá espaço para apresentação de propostas, palestra sobre metodologias avaliativas e planejamento do semestre por curso. Os coordenadores serão agentes multiplicadores das informações das Pró-Reitorias sobre o início do semestre”, afirma a pró-reitora de Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia Veronez.

Programação

Dia 2, às 9h, no Câmpus I, haverá a apresentação do regulamento da Pró-Reitoria de Ensino, da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e do novo sistema acadêmico aos coordenadores de curso e escriturários.

Às 14h, será apresentado o regulamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aos coordenadores de curso no Câmpus I. Já às 16h, haverá a apresentação do regulamento da Pró-Reitoria de Extensão.

No auditório do Câmpus II, às 19h, será realizada a abertura do semestre pelo Reitor e na sequência a palestra de Metodologias Avaliativas.

Na manhã de quinta-feira, dia 3, o planejamento semestral ocorrerá por curso nas salas de aula do Câmpus II com coordenadores e docentes.

Nesta data no Câmpus I, às 14h, haverá capacitação de Metodologias de Pesquisa aos docentes de Metodologias de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Às 16h, os coordenadores irão se reunir para a organização da recepção de calouros, o Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP) e os eventos acadêmicos anuais.

Sexta-feira, dia 4, haverá também o planejamento semestral, com coordenadores e docentes por curso, nas salas de aula do Câmpus II, para aqueles que não se reuniram na quinta-feira de manhã.