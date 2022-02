Rachadura na SP-294 causa interdição da rodovia

A Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) está interditada, no quilômetro 418, em ambos os sentidos, em Garça (distante 35 quilômetros de Marília). O local é conhecido pela baixada da farinha Deusa.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a interdição aconteceu, por volta da 1h30, devido às fortes chuvas terem ocasionado fissuras na faixa de rolamento.

Equipe policial constatou – no sentido Leste/decrescente – uma fissura de aproximadamente 40 metros na faixa 02. Já no sentido Oeste/crescente há uma fenda de aproximadamente 20 metros e, na mureta de concreto, outra abertura de aproximadamente 12 metros.

No sentido Leste/decrescente, o trânsito será desviado na altura do quilômetro 420, onde os veículos devem entrar no perímetro urbano de Garça e sair no quilômetro 415.

No sentido Oeste/crescente, no quilômetro 415, os veículos vão entrar no perímetro urbano de Garça e sair no quilômetro 420.

No momento o local está sinalizado por equipes da concessionária EixoSP, que permanece sinalizando e orientando sobre o desvio, conforme a necessidade do trânsito. Não há registros de ocorrências até o momento.

Em nota, a concessionária destaca que foi realizada minuciosa análise técnica no trecho. “Em razão das fortes chuvas que caem sobre a região desde sábado, surgiram pontos de erosão no canteiro lateral da rodovia. Vistoria feita pela equipe de engenharia da concessionária constatou risco de desmoronamento em alguns desses pontos. Por medida de segurança, decidiu-se pela interdição do trecho até que sejam realizados os trabalhos de recuperação e estabilização do pavimento.”

Ainda de acordo com a EixoSP, a alternativa aos motoristas é fazer o desvio passando pelo perímetro urbano de Garça. “Quem segue no sentido Interior-Capital, deve iniciar o desvio no km 420, passar pela avenida Doutor Labieno da Costa Machado e seguir pela avenida Presidente Vargas até chegar novamente à SP 294, na altura do km 415, na entrada principal da cidade. Para os motoristas que seguem no sentido Capital-Interior, a recomendação é fazer o mesmo caminho, só que no sentido contrário, o início do desvio pelo km 415 e o fim no km 420.”



AVENCAS

As chuvas do final de semana causaram rolamento de pedras na serra do distrito de Avencas neste domingo (30).

Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) estiveram no local no dia 19 de janeiro e apontaram para os riscos de queda das rochas. Na avaliação dos profissionais, as chuvas são capazes de acelerar o processo.

PARAPUÃ

Chuvas intensas causaram uma cratera na estrada vicinal PRP-287, que liga Bastos à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), passando pela Usina Califórnia, na região de Parapuã.

Segundo a Prefeitura, já tinha chovido cerca de 200 milímetros e a tubulação do Córrego da Onça não suportou o volume de água. A estrada está rompida sem passagem, os usuários devem optar por desvios. A administração informou que busca sanar o problema mais breve possível.



BAURU

A chuva abriu uma cratera nos dois sentidos no acesso da avenida Rodrigues Alves à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Bauru, entre a noite de sábado (29) e madrugada de domingo (30).

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), há interdição total da via que dá acesso a bairros da cidade também.

O trecho está sinalizado e as equipes da concessionária que administra a rodovia permanecem no local, realizando os devidos reparos, bem como auxiliando os motoristas.

Os usuários têm a alternativa de desvio pelo km 229 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP- 225). Os motoristas devem utilizar também as rotas alternativas para acessar os bairros Octávio Rasi, Condomínio Terra Nova, Distrito Industrial, entre outros bairros daquela região.

PRESIDENTE PRUDENTE

Na região de Presidente Prudente, duas rodovias estão com pontos de interdição.

A Rodovia Júlio Budiski (SP-501) está interditada nos dois sentidos, na altura do km 71,5, após uma cratera se abrir na pista. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trecho – que compreende os municípios de Flora Rica e Irapuru – foi fechado por segurança.

Segundo a polícia, pela entrada do acesso da SPA 627/294 (entrada do município de Irapuru), a Concessionária Eixo SP, intensifica o controle do tráfego no local, orientando os condutores quanto ao ocorrido.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, para quem segue no sentido de Irapuru a Presidente Prudente, existe a opção de Osvaldo Cruz pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425). Para o sentido oposto, segue a mesma orientação.

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) possui um ponto de interdição, no km 634, em Caiuá. Conforme a polícia, não existem rotas alternativas nas proximidades. A Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) permanece no local em apoio ao policiamento rodoviário.

Equipes da polícia e da concessionária iniciaram uma operação de inversão de pista através do sistema “pare e siga” no local, para escoamento do trânsito de quem segue no sentido Presidente Venceslau – Estado do Mato Grosso do Sul.

JAÚ

Em Jaú, a rua Álvaro Floret e outras vias próximas se transformaram em um rio de lama neste domingo (30). A água invadiu os imóveis e chegou na altura das janelas. Diversas ruas ficaram interditadas.

A Defesa Civil do município emitiu um alerta sobre os pontos de alagamentos e os bombeiros tiveram que fazer o resgate com um bote de pessoas que estava ilhadas nas casas. Na cidade, uma pessoa morreu ao ter a casa invadida pela enxurrada.