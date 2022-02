Homem é preso com sete tabletes de maconha pela Força Tática em Adamantina

Ontem (30), por volta das 20h20, durante patrulhamento de Força Tática no município de Adamantina, a equipe deparou com o indivíduo (homem 21 anos) na rua Ana Augusta que ao visualizar a viatura, abandonou a bicicleta, empreendendo fuga e no trajeto foi dispensando um objeto.

O indivíduo foi contido no interior de um terreno e ao verificar o que havia dispensado, foram localizados sete tabletes de maconha, totalizando 0,180 kg.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.