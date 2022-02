Carro pega fogo ao lado da Igreja Matriz de Adamantina

O Corpo de Bombeiros de Adamantina atende neste momento a uma ocorrência de incêndio em veículo no centro da Cidade Joia.



O carro com placas de Capão Bonito / SP, modelo Fiat Uno, estava no estacionamento da Igreja Matriz de Santo Antônio e não havia ninguém em seu interior.



Uma equipe com o auto bomba dos Bombeiros esteve no local e combateu o fogo que aparentemente teve início no motor, evitando que as chamas se alastrassem para o restante do carro.



A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando a ocorrência que ainda esta em andamento.

