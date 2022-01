Chuva “leva” pista e causa interdição na SP-501 entre Irapuru e Flora Rica

As fortes chuvas que caíram durante esta madrugada em toda a região, ocasionaram o deslizamento do aterro e da camada asfáltica do trecho da Rodovia Júlio Budiski (SP-501), localizado entre os municípios de Irapuru e Flora Rica.

As informações foram obtidas pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar Rodoviária e dão conta que a estrutura de tubo ármico ficou descoberta.

Devido a situação, o tráfego de veículos foi interditado no local nos dois sentidos e ainda não há previsão de liberação do tráfego naquele local.

Equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Militar e do Departamento de Estradas de Rodagem trabalham no local.

A orientação é para que os motoristas que precisarem passar pelo local, usem rotas alternativas e dirijam com bastante atenção, uma vez que ainda chove forte em toda a região.

A reportagem do do Adamantina Net segue acompanhando a situação e mais informações podem ser acrescentadas nesta matéria a qualquer momento.