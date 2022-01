Aulas presenciais nas escolas particulares de Adamantina começam na segunda-feira

De acordo com anunciado pela rede particular de ensino de Adamantina, as aulas presenciais realmente começam nas quatro escolas existentes no município na manhã da próxima segunda-feira (31). A informação foi confirmada pela reportagem do AdamantinaNet na tarde de quinta-feira (27).

O início do ano letivo de 2022 nas unidades privadas era para ter ocorrido na última segunda-feira (24), no entanto, após recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, em razão do expressivo número de casos positivos e da alta taxa de transmissão da Covid-19 no município, decidiu-se adiar para a nova data.

A reportagem apurou também que o retorno dos alunos às escolas na rede estadual de ensino já está marcado para quarta-feira (2 de fevereiro), segundo estabelecido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Educação.

Em conversa com a reportagem na manhã da última quinta-feira (27), o secretário de Educação, Osvaldo José, reafirmou que o ano letivo na rede municipal ocorrerá somente no dia 7 de fevereiro, também devido à situação epidemiológica das últimas semanas.

“A medida visa impedir que os profissionais fiquem em espaços fechados, evitando assim a transmissão do vírus que causa a Covid-19. Continuamos atentos à situação epidemiológica do município”, disse o responsável pela pasta.