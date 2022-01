Viatura de transporte de presos capota em rodovia de SP

Uma viatura de transporte de detentos capotou nesta segunda-feira, 24, na Rodovia Ayrton Senna, em trecho na cidade de Itaquaquecetuba, no interior paulista, informou a TV Diário, afiliada à Globo em Mogi das Cruzes (SP).

De acordo com a emissora, em apuração com a Ecopistas – administradora da rodovia, 18 pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas um policial em estado grave. O veículo transportava 16 detentos e dois policiais.

O acidente teria sido causado por um pneu da viatura que estourou no meio do percurso. Imagens da TV Diário mostram danos em um dos pneus do veículo.

Os detentos que estavam sendo transportados tiveram ferimentos leves e já foram atendidos. Duas faixas da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, foram bloqueadas para o resgate.