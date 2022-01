Município busca viabilizar R$ 1,9 milhão para com construção de Ciclovia

A busca pela construção de uma Ciclovia entre o Jardim dos Poetas/Bela Vista e o Lar dos Idosos teve oficializada mais uma tentativa por parte da Prefeitura de Adamantina.

O prefeito Márcio Cardim entregou nas mãos do deputado federal Herculano Passos ofício no qual o Município pleiteia recurso para execução da obra. O encontro ocorreu na Câmara Municipal de Lucélia.

No documento constava pedido de destinação de R$1.998.000,00, que contemplariam a construção da Ciclovia com guarda-corpo no referido trecho que daria acesso seguro aos moradores daqueles bairros à área central da cidade.





A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Planejamento já estaria com o projeto pronto para a concretização da obra.

Junto com o pedido do equipamento de acessibilidade, também foi entregue ao parlamentar solicitação de liberação de R$ 600 mil que serão voltados à implantação de campo de malha e bocha no espaço ao lado do Ginásio de Esportes ‘Paulo Camargo’.

O deputado recebeu os ofícios e se comprometeu a interceder para que os pleitos sejam atendidos e Adamantina alcance ambas as conquistas.