Carro tomba e motorista fica preso em seu interior em acidente no centro de Adamantina

Um carro tombou após acidente no centro de Adamantina na manhã desta sexta-feira (28).

O acidente envolveu um veículo Fiat Mobi e um Chevrolet Cruze no cruzamento das Rua Joaquim Nabuco com a Alameda Navarro de Andrade.

Após a colisão, o Cruze tombou e o condutor ficou retido em seu interior e só foi retirado após a chegada do Corpo de Bombeiros.



Ele foi levado para o Pronto Socorro de Adamantina para atendimento médico.

A Polícia Militar atua no atendimento de ocorrência que segue em andamento. As causas do acidente serão apuradas.

Maiores informações e a atualização desta matéria podem ocorrer a qualquer momento.