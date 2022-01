UniFAI abre Processo Seletivo para Progressão de Termo no curso de Medicina

Inscrições gratuitas e on-line seguem até 25 de fevereiro

Por Priscila Caldeira

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) divulga abertura de vagas de Processo Seletivo para Progressão de Termo no curso de Medicina. As inscrições on-line seguem até o dia 25 de fevereiro. Não há taxa de inscrição.

São 14 vagas para o 3º Termo e 14 vagas para o 5º Termo. As pessoas interessadas precisam preencher o formulário eletrônico, que deverá ser acessado por meio da utilização do e-mail institucional, disponibilizado no link https://forms.gle/cc7Zoqd1NU5wFWoQ9.

Poderão se inscrever estudantes matriculados no curso de Medicina da UniFAI que estejam em período anterior ao requerido.

Se o estudante cursa Medicina em outra Instituição de Ensino Superior (IES), deve anexar, em formato PDF, o Histórico Escolar com carga horária ou crédito de cada disciplina cursada, as notas obtidas, período cursado e a pontuação e classificação no vestibular; o conteúdo programático de todas as disciplinas, em papel timbrado da IES, devidamente assinado, com data de emissão; a descrição do Sistema de Aprovação; a declaração de reconhecimento e autorização de funcionamento do curso; a situação do aluno e do curso junto ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) na IES de origem.

Caso o estudante seja proveniente de outro curso de graduação, precisa anexar em formato PDF a mesma documentação especificada anteriormente.

O Processo Seletivo ocorrerá por meio da análise curricular, que será realizada por uma Comissão Especial de docentes do curso de Medicina, designada pelo

reitor, sob a supervisão da Pró-reitoria de Ensino.

A classificação final será divulgada no site da UniFAI em 3 de março. Mais informações podem ser obtidas no Edital nº 002/2022.