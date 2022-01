Adamantina perde o vereador com mais mandatos da história e dedicado presidente da Apae, Diniz Parússolo Martins

Nesta quinta-feira (27) Adamantina se despedirá de um cidadão que foi referência como político e como filantropo na Cidade Joia. Faleceu durante a madrugada o professor, ex-vereador e ex-presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Diniz Parússolo Martins.



Com 85 anos de idade, ele precisou ser hospitalizado na Santa Casa de Adamantina e depois transferido para Presidente Prudente após sofrer uma queda em sua residência. Antes disto, se recuperava de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2019. Estas informações foram obtidas pela reportagem do Adamantina Net com pessoas próximas nesta manhã.



Na história do Poder Legislativo Municipal, Diniz foi o vereador mais eleito até hoje, com 6 mandatos exercidos: na 8ª Legislatura – de 1977 a 1982; na 9ª Legislatura – de 1983 a 1988; na 10ª Legislatura – de 1989 a 1992; na 11ª Legislatura – de 1993 a 1996; na 12ª Legislatura – de 1997 a 2000; na 16ª Legislatura – de 2013 a 2016. Conquistou e ocupou a cadeira de presidente da Câmara em 3 mandatos: de 1979 a 1981; de 1983 a 1985; de 1997 a 2000, quando foi reeleito para os dois biênios.



No Poder Executivo, chegou a ser secretário municipal na Administração Laércio Rossi, entre 2001 e 2004.



Além da atuante carreira política, se tornou sinônimo de dedicação à Apae de Adamantina, onde fez parte da diretoria por mais de 20 anos, inclusive sendo presidente por diversos mantados neste período.



O velório está sendo realizado no Velório Municipal e o sepultamento está previsto para as 16h30 no Cemitério de Adamantina.



Neste momento de tristeza, a equipe do Portal Adamantina Net e Jornal Folha Regional se solidariza aos familiares destinando votos de pesar e conforto.

Por meio de nota, a Prefeitura de Adamantina manifestou seu pesar pela morte de Diniz.

Nota de Pesar

Adamantina, 27 de janeiro de 2022 – A Prefeitura de Adamantina lamenta o falecimento de Diniz Parússolo Martins. Ele foi vereador na 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 16ª legislaturas sendo presidente de 1979 a 1981; 1983 a 1985 e 1997 a 2000 da Câmara Municipal de Adamantina e, ainda, esteve à frente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Neste momento de dor, a Prefeitura de Adamantina manifesta todo o seu pesar e consternação e expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos. De acordo com o decreto 6478 de 27 de janeiro de 2022, está decretado luto oficial no município por três dias.