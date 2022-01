Projeto ASA mantém atendimento de crianças e adolescentes com 50% da capacidade

O Projeto ASA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e oferece o Serviço de Convivência para crianças e adolescentes com idades entre 4 e 14 anos incompletos, no contraturno escolar, conta a diretora da unidade Franciele Peron.

Atualmente, com capacidade para 100 crianças, divididas em dois períodos (manhã e tarde), mantém o atendimento ininterrupto mesmo durante as férias escolares, porém, devido à pandemia da Covid-19, desde setembro do ano passado, o Projeto atua temporariamente apenas 0% da capacidade total de alunos.

Segundo Franciele, no tempo em que a criança e o adolescente permanecem no ASA têm acesso a todas as atividades oferecidas: lúdicas e recreativas com os orientadores e esportivas com o professor de esportes.

“Recebemos inscrições através de demanda espontânea, quando as famílias procuram, e também pela rede socioassistencial. A prioridade é para as famílias inscritas no CAD único. Existe um cadastro de espera para intenção de matrículas e conforme surge vaga a família é informada”, informa a direto.

O Projeto ASA em Adamantina fica localizado no prédio anexo à creche do Jardim Paulista.