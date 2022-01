Confira os dados da Covid-19 desta quarta-feira em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, através da Vigilância Epidemiológica, emitiu nesta quarta-feira (26), mais um boletim com o cenário da Covid-19 no município.



Atualmente, 326 pacientes estão com o vírus ativo no organismo e cinco seguem internados, sendo três em leitos de enfermaria e dois na UTI do Hospital das Clinicas da FAMEMA em Marília.



Ainda de acordo com os dados, 13 pessoas aguardam a emissão de resultados de exames.



Desde o início da pandemia, foram registradas 16.615 notificações, das quais, 5863 tiveram diagnóstico positivo para Covid-19.



Em Adamantina, 150 pessoas faleceram em decorrência da doença.